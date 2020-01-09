نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة

نشرت الفنانة نورهان منصور، مجموعة صور في إطلالتها الجديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .







وظهرت"منصور" في الصور، مرتدية جاكيت فرو رصاصي، ولم تظهر صورتها كاملة ولكنها استكفت بالجاكت الفرو فقط، مما آثارت إعجاب الجمهور بإطلالتها الشتوية المميزة .





واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، حيث وضعت روچ أحمر وظهرت في إطلالة هادئة وأنيقة، ولم تتكلف في الإكسسوارات وإكتفت بخاتم فضي .



ويذكر أن آخر أعمال نورهان منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث"، من خلال مشاركتها في حكاية "بدلة جديدة"، الذي تدور أحداثها في إطار درامي إجتماعي"، وشارك في بطولة الحكاية عدد كبير من الفناينن من ضمنهم الفنانة سلوي خطاب، وشقيقتها رانيا منصور، وشريف سلامة، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفي فكري.