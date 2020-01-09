Advertisements
Advertisements
Advertisements

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة نورهان منصور، مجموعة صور في إطلالتها الجديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .



وظهرت"منصور" في الصور، مرتدية جاكيت فرو رصاصي، ولم تظهر صورتها كاملة ولكنها استكفت بالجاكت الفرو فقط، مما آثارت إعجاب الجمهور بإطلالتها الشتوية المميزة .


واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، حيث وضعت روچ أحمر وظهرت في إطلالة هادئة وأنيقة، ولم تتكلف في الإكسسوارات وإكتفت بخاتم فضي .

ويذكر أن آخر أعمال نورهان منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث"، من خلال مشاركتها في حكاية "بدلة جديدة"، الذي تدور أحداثها في إطار درامي إجتماعي"، وشارك في بطولة الحكاية عدد كبير من الفناينن من ضمنهم الفنانة سلوي خطاب، وشقيقتها رانيا منصور، وشريف سلامة، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفي فكري.
نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة
نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة
Advertisements

أخبار تهمك

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 7 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

06:30 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status