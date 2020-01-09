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بدون ميكب وروب هكذا ظهرت إيمى سالم

الخميس 09/يناير/2020 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نشرت الفنانة إيمى سالم، صورة جديدة لها وهي ترتدي بالوان الأبيض.



وظهرت إيمى سالم، في الصورة وهي تعتمد على وضع بعض الميكب الخفيف لتظهر لجمهورها بشكل هادئ داخل منزلها.


وفي سياق منفصل كانت إيمي سالم شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.

"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
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