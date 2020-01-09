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بإطلالة شتوية أنيقة.. نيللي مقدسي في أحدث إطلالتها بالأسود

الخميس 09/يناير/2020 - 07:15 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، صورة في أحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


وعلقت"مقدسي" علي الصورة" كيف عمبتقضوا وقتكن في هالبرد"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



ظهرت نيللي مقدسي في الصورة، مرتدية فستان أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ورائعة .


يشار أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، هي طرح فيديو كليب لأغنيتها" حنين"، عبر قناتها الرسمية بموقع"يوتيوب" وكانت من أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وكان من ألحان بليغ حمدي، وكلمات محمد عبد الوهاب .
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