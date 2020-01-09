لطيفة تروج لألبومها الجديد:"انا عشت عمري اللحظة دي عارفة أن انت ليا"

تستعد الفنانة التونسية لطيفة، لطرح ألبومها الجديدة" عربية أنا"، حيث نشرت صورة ترويجية لبوستر ألبومها الجديد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





وعلقت"لطيفة" علي الصورة:" انا عشت عمري اللحظة دي عارفة أن انت ليا"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية"أمي" .