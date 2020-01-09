رامز جلال عن لي لي أحمد حلمي:"بنت الوز فنان"

نشر الفنان رامز جلال ، صورة له برفقة لي لي أبنة الفنان أحمد حلمي ومني زكي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .







علق"رامز" على الصورة: "بنت الوز فنان لي لي أحمد حلمي المفروض في الصورة دي أنا بس في خيال لي لي "، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .







وظهر الفنان رامز جلال في الصورة، وهو برفقة لي لي وكانوا يحملان لوحة فنية مرسوم فيها شخص بدماغ تلفاز ومن حوله بلالين لها افواه .





يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال، مشاركته في بطولة فيلم"سبع البرمبة"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد ثروت، مها أبو عوف، إخراج محمود كريم .

