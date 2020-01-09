مي كساب تعلن عن اسم أغنيتها الجديدة

نشرت الفنانة مي كساب، إسم أغنيتها الجديدة عبر تغريدة موقع التدوين الإجتماعي"تويتر" .





حيث غردت مي كساب:"الشتاء بيجبلي إكتئاب أغنية جديدة قريبا"، ونالت العديد من الاعجابات والتغريدات لدي جمهورها .



كليب "ببساطة"



وطرحت مي، مؤخراً أحدث كليباتها الغنائية "ببساطة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع المطرب فريد غنام، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أنور حسام الدين، توزيع أوكا.



يشار أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرا ألبوم يحمل أسم" انا لسه هنا"، وحقق ضجة كبيرة من النجاح، ولذلك بسبب غيابها عن الوسط الفني لفترة طويلة، ثم عادت بألبومها الجديد .





ويحمل هذا الألبوم"أنا لسه هنا"، الكثير من الأغاني المختلفة،مثل أغنية"شايفاك كبير" وأغنية"أيوة فيه من ده" وأغنية" يابن اللعيبة"، والأغنية"متغيرة"،وأغنية" جوزي" وغيرها من أغانيها العديدة .

