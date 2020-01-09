Advertisements
Advertisements
Advertisements

مي كساب تعلن عن اسم أغنيتها الجديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 06:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة مي كساب، إسم أغنيتها الجديدة عبر تغريدة موقع التدوين الإجتماعي"تويتر" .


حيث غردت مي كساب:"الشتاء بيجبلي إكتئاب أغنية جديدة قريبا"، ونالت العديد من الاعجابات والتغريدات لدي جمهورها .

كليب "ببساطة"

وطرحت مي، مؤخراً أحدث كليباتها الغنائية "ببساطة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع المطرب فريد غنام، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أنور حسام الدين، توزيع أوكا.

يشار أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرا ألبوم يحمل أسم" انا لسه هنا"، وحقق ضجة كبيرة من النجاح، ولذلك بسبب غيابها عن الوسط الفني لفترة طويلة، ثم عادت بألبومها الجديد .


ويحمل هذا الألبوم"أنا لسه هنا"، الكثير من الأغاني المختلفة،مثل أغنية"شايفاك كبير" وأغنية"أيوة فيه من ده" وأغنية" يابن اللعيبة"، والأغنية"متغيرة"،وأغنية" جوزي" وغيرها من أغانيها العديدة .
Advertisements

أخبار تهمك

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

والدة فيروز: "النائب العام ماسك القضية.. وابنتي تتمنى مقابلة الرئيس

منذ ساعة و 15 دقيقة

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 8 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

05:05 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status