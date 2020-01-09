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الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

الخميس 09/يناير/2020 - 06:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس 2020/1/9، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد البيان، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لتساقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 16   

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 14      

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 18     

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 15      

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 18     

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 05 والعظمى 17   

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 07 والعظمى 17    

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 17   

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 15 والعظمى 20  

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20
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طقس اليوم طقس الخميس طقس الارصاد

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