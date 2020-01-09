Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف رمزي لإبنته: "أهم علاقة في حياتي"

الخميس 09/يناير/2020 - 06:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
نشر الفنان شريف رمزي، مجموعة صور له برفقة ابنته وهو يقبل يدها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



علق"رمزي" على الصور: "علاقتي بالبنت دي هي فعلا أهم واجمل علاقة في حياتي"حيث ردت عليه الفنانة مني ممدوح في التعليقات:"الله يحفظها ويحفظكوا يا حبيبي انت وحبيبتى ريهام"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



وظهر الفنان شريف رمزي في الصور، وهو يقبل يد إبنته الصعيرة، وكان يرتدي جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وظهر برفقة ابنته في إطلالة شتوية أنيقة .


وفي سياق آخر، يُشار أنَّ أخر أعمال شريف رمزي الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبى وقسمتك 2" بحكاية بعنوان " أحمد يا عمر"،وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة هيدي كرم، بسمة، ماجدة منير.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 5 ساعات

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 9 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 8 ساعات

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ ساعتين

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

والدة فيروز: "النائب العام ماسك القضية.. وابنتي تتمنى مقابلة الرئيس

منذ ساعة و 18 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

05:05 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status