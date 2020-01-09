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شريف رمزي لإبنته: "أهم علاقة في حياتي"
الخميس 09/يناير/2020 - 06:51 ص
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رباب مصطفي
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نشر الفنان شريف رمزي، مجموعة صور له برفقة ابنته وهو يقبل يدها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .
علق"رمزي" على الصور: "علاقتي بالبنت دي هي فعلا أهم واجمل علاقة في حياتي"حيث ردت عليه الفنانة مني ممدوح في التعليقات:"الله يحفظها ويحفظكوا يا حبيبي انت وحبيبتى ريهام"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .
وظهر الفنان شريف رمزي في الصور، وهو يقبل يد إبنته الصعيرة، وكان يرتدي جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وظهر برفقة ابنته في إطلالة شتوية أنيقة .
وفي سياق آخر، يُشار أنَّ أخر أعمال شريف رمزي الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبى وقسمتك 2" بحكاية بعنوان " أحمد يا عمر"،وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة هيدي كرم، بسمة، ماجدة منير.
علق"رمزي" على الصور: "علاقتي بالبنت دي هي فعلا أهم واجمل علاقة في حياتي"حيث ردت عليه الفنانة مني ممدوح في التعليقات:"الله يحفظها ويحفظكوا يا حبيبي انت وحبيبتى ريهام"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .
وظهر الفنان شريف رمزي في الصور، وهو يقبل يد إبنته الصعيرة، وكان يرتدي جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وظهر برفقة ابنته في إطلالة شتوية أنيقة .
وفي سياق آخر، يُشار أنَّ أخر أعمال شريف رمزي الدرامية مشاركته في مسلسل" نصيبى وقسمتك 2" بحكاية بعنوان " أحمد يا عمر"،وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة هيدي كرم، بسمة، ماجدة منير.
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