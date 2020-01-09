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شادي ألفونس يخوض أولى تجاربه في عالم الراب بـ"عايز فلوسي"

الخميس 09/يناير/2020 - 06:23 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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طرح الفنان شادي ألفونس، فيديو كليب أغنية"عايز فلوسي"، علي قناته الخاصة بموقع"يوتيوب"، وظهر في الأغنية عدد من أصحابه، مثل محمود الليثي، وتوني ماهر، وخالد منصور، وكان يقدم أغنيته علي طريقة الراب .


ومن كلمات وألحان الأغنية"عايز فلوسي"شادي ألفونس، وإخراج أشرف حمدي،ومن إنتاج شركة كايرو برودكشن، ويظهر فيه الحالة الاجتماعية الذي يمر بها الشاب ولكن يرويها بطريقة كوميدية .


يذكر أن مؤخراً طرح الفنان شادي ألفونس، فيديو كليب أغنية"أهلا2020"، علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وظهر معه في الفيديو خالد منصور، وخالد الصاوي .


وقد حرص بعض من نجوم الفن لتهنئته علي أغنيته الجديدة"عايز فلوسي"، مثل الفنانة هند صبرى حيث نشرت الأغنية عبر صفحاتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، :"أغنية لذيذة برافو شادي"، والفنان محمد هنيدي أيضاً حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع"إنستجرام":"برافو" .

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