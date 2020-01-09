Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يرحل إيسكو عن ريال مدريد؟

الخميس 09/يناير/2020 - 05:58 ص
Advertisements
ايسكو
ايسكو
حسام مجدي
Advertisements
تثار العديد من التكهنات في الفترة الأخيرة عن مستقبل الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

موقف ريال مدريد من رحيل إيسكو

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في خروج إيسكو عن صفوف الفريق في يناير الجاري ولكن في حالة وصول عرض مالي مناسب لضمه.

ريال مدريد يفكر في استغلا إيسكو

كما كشفت تقارير صحفية ان نادي ريال مدريد يفكر في استغلال إيسكو في إنهاء صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الشتاء.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يفكر في عرض إيسكو ومجموعة من لاعبي الفريق على مانشستر يونايتد لإختيار أحدهم ليدخل ضمن صفقة بوجبا في يناير الجاري.

يذكر أنه كان هناك صراع بين العديد من الأندية لضم إيسكو في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة نادي ريال مدريد كان ترفض رحيله عن الفريق ولكن الآن لم يصبح من الأعمدة الأساسية في الفريق بالإضافة لعدم اعتماد زين الدين زيدان مدرب الملكي عليه بصفة أساسية.

مشاركات إيسكو مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك فرانشيسكو إيسكو في 20 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مـدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباريات كاس السوبر الاسباني زيدان ريال مدريد السوبر الإِسباني إيسكو اليوم إيسكو

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيسكو يضع ريال مدريد في ورطة

إيسكو يرد على رحيله عن ريال مدريد

نجم ريال مدريد السابق يوجه رسالة نارية لـ إيسكو

شرط وحيد يمنع إيسكو من خيانة ريال مدريد والانتقال لبرشلونة

إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

نجم ريال مدريد يطيح بـ"إيسكو"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

05:05 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status