هل يرحل إيسكو عن ريال مدريد؟

تثار العديد من التكهنات في الفترة الأخيرة عن مستقبل الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





موقف ريال مدريد من رحيل إيسكو





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في خروج إيسكو عن صفوف الفريق في يناير الجاري ولكن في حالة وصول عرض مالي مناسب لضمه.





ريال مدريد يفكر في استغلا إيسكو





كما كشفت تقارير صحفية ان نادي ريال مدريد يفكر في استغلال إيسكو في إنهاء صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الشتاء.





وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد يفكر في عرض إيسكو ومجموعة من لاعبي الفريق على مانشستر يونايتد لإختيار أحدهم ليدخل ضمن صفقة بوجبا في يناير الجاري.





يذكر أنه كان هناك صراع بين العديد من الأندية لضم إيسكو في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة نادي ريال مدريد كان ترفض رحيله عن الفريق ولكن الآن لم يصبح من الأعمدة الأساسية في الفريق بالإضافة لعدم اعتماد زين الدين زيدان مدرب الملكي عليه بصفة أساسية.





مشاركات إيسكو مع نادي ريال مدريد هذا الموسم





وقد شارك فرانشيسكو إيسكو في 20 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مـ دريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.





ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.



