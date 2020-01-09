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زوي كرافيتس تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 06:15 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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زينت النجمة زوي كرافيتس غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر فبراير المقبل، وأجرت مع المجلة حوار عن حياتها الخاصة.


ونقلت صحيفة ديلي ميل، عدد من اللقطات من جلسة تصوير أجرتها زوي للمجلة في عددها الجديد، ظهرت بها بمجموعة من الإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Haider Ackermann.


وفي حوارها مع المجلة، قالت زوي، أن زواجها حديثا من زوجها الجديد، أضاف لحياتها الامان، وهو أكثر ما كانت تفتقده في السنوات الماضية بعد عدد من خيبات الأمل المتلاحقة.


وكانت قد أعلنت شركة ورنور بروز الأمريكية للإنتاج السينمائي، عن اختيار النجمة "زوي كرافيتس" لتجسد شخصية المرأة القط في فيلم باتمان القادم الذي سيجسد به النجم الشاب روبيرت باتنسون شخصية الرجل الوطواط.


وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية التي ذكرت أن زووي سبق لها الترشح لهذا الدور في السلسلة التي أخرجها المخرج الكبير كريستوفر نولان، وجسد بها شخصية الرجل الوطواط النجم كريستيان بيل عام 2012.
وبعد النجاح الكبير لفيلم جوكر، تعمل شركة ورنور بروز على الربط بين أفلامها من القصص المصورة، لتخرج فيلم باتمان القادم بنفس القدر من الكفاءة.


وقبل النجمة زووي كرافيتس، سبق وأن جسد شخصية المرأة القط ثلاث نجمات كبار، هن النجمة الكبيرة ميشيل فايفر، في أفلام باتمان في فترة التسعينيات.

ومن بعدها النجمة هالي بيري التي ظهرت في فيلم مستقل عن المرأة القط بعيدا عن أفلام باتمان، ثم النجمة آنا هاثواي، التي جسدت شخصية المرأة القط في ثلاثية كريستوفر نولان عام 2012.
زوي كرافيتس تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد (صور)
زوي كرافيتس تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد (صور)
زوي كرافيتس تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد (صور)
زوي كرافيتس تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد (صور)
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