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خلال الأسابيع القادمة بدء تصوير الموسم الرابع من Stranger Things بموقع تصوير Chernobyl

الخميس 09/يناير/2020 - 06:00 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن المسئولين بشركة نتفليكس عن بدء تصوير الموسم الرابع المنتظر من المسلسل الشهير Stranger Things، خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرحه للعرض خلال عام 2021 القادم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن تصوير الموسم الجديد من المسلسل، سيتم بمدينة Lithuania، التي شهدت تصوير أحداث مسلسل HBO' الناجح Chernobyl.

و نجح الموسم الثالث من مسلسل Stranger Things التي تجسد به ميلي بوبي براون الدور الرئيسي، في أن يصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على منصفة البث الرقمي الشهيرة نيتفليكس منذ تأسيسها.


وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مسلسل الرعب الشهير كان قد طرح موسمه الثالث، منتصف عام 2019 الجاري، وحقق حتى الآن نسب مشاهدة على منصة نيتفليكس وصلت لأكثر من 60 مليون مستخدم في الشهر الأول من طرحه فقط.


ووفقا لتقرير صادر عن موقع شبكة نيتفليكس، فإن هذا العدد من المشاهدات وصل لـ 64 مليون مستخدم شاهدوا المسلسل في موسمه الثالث بحلول شهر سبتمبر من عام 2019 الماضي، وكانت قد اختتمت احداث الموسم الثالث من مسلسل Stranger Things، بتدمير آلة فتح البوابة للعالم الآخر التي قام الروسيين بتشييدها سرا وسط مدينة هوكينز.


واختتم الموسم بنهاية مفتوحة شهدت غموضا حول شخصية الضابط هوبر، وكذلك مغادرة الشخصيات الرئيسية مثل إيلفين وويل لمدينة هوكينز.
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