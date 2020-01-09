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مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

الخميس 09/يناير/2020 - 05:38 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
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أصبح النجم البرازيلي الشاب رينير خيسوس لاعب فريق فلامينجو البرازيلي قريباً من الإنضمام لريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت تقارير إسبانية، أن ثمة عقبة كبيرة ستواجه صاحب الـ 17 عاماً للعب مع الفريق الأول في الفترة الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رينير لن يتمكن من تمثيل الفريق الأول للنادي الملكي، بسبب لوائح الإتحاد الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن رينير لا يمتلك جواز سفر أوروبي، وبذلك يعتبر لاعب خارج الإتحاد الأوروبي.

ووفقاً لقوانين الإتحاد الإسباني لكرة القدم، فلا يحق لريال مدريد إشراك اللاعب، حيث يمتلك بالفعل ثلاث لاعبين خارج الإتحاد الأوروبي وهم: فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو جوس.

وسيتعين على إدارة النادي الملكي إستخراج جواز سفر لأي من الثلاثي البرازيلي، حتي يتسنى للفريق قيد رينير.
يذكر أن المشكلة ذاتها واجهت البرازيلي رودريجو جوس في مطلع الموسم الحالي، إلا أن إدارة الميرنجي قامت بإستخراج جواز سفر إسباني للنجم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا غداً الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

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