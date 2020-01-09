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خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 05:20 ص
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خالد النبوي
خالد النبوي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور تجمعه مع الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وكتب "النبوي" على هذه الصور قائلا: حالا مع الجمهور من سينما جالاكسي، يوم وليلة منصور الذهبي حبيب زملاته. وعلق احد المتابعين عليه قائلا: منور يا فنان، بنحبك جدا بالتوفيق دايما يارب.

وفي سياق اخر قدم النبوي العديد من الأفلام منها "المصير، المهاجر، المواطن المصري، تايه في أمريكا، فتاة من إسرائيل، ليلة عسل،زي الهوا، حسن طيارة، المسافر، الديلر، دخان بلا نار، المواطن، خطة بديلة".

وشارك النبوي في العديد من المسلسلات منها "نحن لا نزرع الشوك، تشينو كافيه، حديث الصباح والمساء، مسألة مبدأ، رجل طموح، صدق وعده، مريم، بوابة الحلواني، سبع أرواح، ممالك النار".


ويذكر أن مسلسل "ممالك النار" تدور أحداثه حول أخر حقبة من دولة المماليك في العالم العربي، ويهدف العمل إلى كشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة التاريخية المهمة، والتي أثارت الجدل خلال التاريخ العربي.
خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)
خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)
خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)
خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)
خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)
خالد النبوي مع جمهوره من داخل السينما (صور)
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يوم وليلة خالد النبوي

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