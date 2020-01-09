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ميلان يستقر على بديل بيونتيك

الخميس 09/يناير/2020 - 05:10 ص
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كريستوف بيونتيك
كريستوف بيونتيك
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إي سي ميلان الإيطالي إستقر على إسم المهاجم الذي سيقوم بالتعاقد معه في حال رحيل المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك والمطلوب من العديد من الأندية الإنجليزية.

وأفادت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية بأن النجم الذي حددته إدارة ميلان هو أندريا بيتانيا نجم سبال ويبلغ من العمر 24 عاماً.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيتانيا تواجد وهو شاب في صفوف ميلان وبعد ذلك تنقل بين عدة أندية على رأسها سامبدوريا وأتالانتا وصولاً إلى سبال في عام 2018.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيتانيا بشكل لافت مع فريق الشمال الإيطالي، حيث مثل الفريق حتى الآن في 56 مباراة وسجل 23 هدف كما أنه يتمتع بقدرات بدنية هائلة.

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