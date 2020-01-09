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عمرو دياب يتصدر قائمة تريند "تويتر"

الخميس 09/يناير/2020 - 05:02 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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صدر الفنان عمرو دياب التريند الاول لشهر يناير، في حين ان تصدر الفنان بهاء سلطان التريند التاني عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وقام المتابعين بنشر اغاني دياب منها القديمة والجديدة مع تفعيل هاشتاج اسمه.


وعلى صعيد أخر شارك دياب في بعض الأعمال التليفزيونية منها فيلم "العفاريت" الذي صدر عام 1990م، أيس كريم في جليم عام 1992م ، ضحك ولعب وجد وحب عام 1993.


وقام دياب بتلحين العديد من أغانيه الخاصه بنفسه منها أيوة انا عارف، تنسى واحدة، معاك بجد، قالتلي قول، ذكريات، عيني منك، قلوب، توبة، حلوة الأيام ،مرتحناش، أجمل ما فيكي، بلاش تكلمها.



وطرح دياب، بعض الأغاني المنفردة من ألبومه الجديد "أنا غير" منها "يوم تلات، تحيرك، قدام مرايتها".


واغنية "قدام مرايتها" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور.
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عمرو دياب

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