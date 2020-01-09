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عبد الله الرويشد يغازل جمهوره بصورة جديدة له عبر "تويتر"

الخميس 09/يناير/2020 - 04:52 ص
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عبدالله الرويشد
عبدالله الرويشد
روان هيثم محمد
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نشر الفنان عبد الله الرويشد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".


وظهر الرويشد في هذه الصورة من داخل سيارته مرتديا جلباب من اللون الكحلي، وعمة على راسه من اللون الابيض ومرتديا نضارته.


وكتب الرويشد على هذه الصورة قائلا: بداية اسبوع ممتعة يتمناها لكم سفير الاغنية الخليجية #عبدالله_الرويشد 
ما هي امنياتكم للعام الجديد ؟


وعلق احد المتابعين عليه قائلا: امنياتنا تكون بخير وصحة ياسفيرنا الغالي.


وفي سياق اخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان الرويشد تحت الامطار الغزيرة رافعا الشمسية الخاصة به.


وقام الرويشد بإلغاء وصلة حفلته الغنائية بموسم الرياض بسبب تلك الامطار الكثيفة.



وطرح الرويشد العديد من الاغاني منها لا يا قلبي، اسكت ولا كلمة، نهاية قصتك، وطن، رحلتي، متعب اكتر، عاشت لنا الكويت، يا عين سلامي، يا سمارة، بيتنا الكبير.


وكما قدم الرويشد عدة من الاغاني المنفردة منها اسلوب الخداع، تسامرنا، ناسيني، وينك انت، حبيبة قلبي، انا سهران، لحظة غيابك.
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