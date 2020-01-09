"لا أذكر أنني عاتبت أحدًا" عاصي الحلاني في رسالة عبر تويتر

نشر النجم عاصي الحلاني، رسالة عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" ويصاحبها صورة له على الحصان.



وكتبت عاصي الحلاني، في التدوينة قائلًا: " لا أذكر أنني عاتبت أحدًا، أترك الناس على سجيتهم، من أحسن أحسنت إليه، ومن أساء عذرته ومن كررها رحلت عنه بكرامة".



ونالت التدوينة إعجاب عدد من متابعيه عبر تويتر ومنهم من قام بمشاركتها عبر صفحاتهم الشخصية.



وفي سياق منفصل أحيا النجم عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام 2020 في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور عدد كبير من محبيه وعشاقه.



قدم عاصي الحلاني، خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والحديثة له ومنها شو بخاف، يمكن، مملكة الحب، ليختتم الحفل بصحبة نجله شريف الذي تألق في غناء أغنية يا طيور بالعالي.



كما أحيا "الحلاني" حفلًا في احتفالات أعياد الكريسماس في المدينة الألمانية كولن وذلك يوم 25 ديسمبر الماضي، مع احتفالات الكنيسة الغربية بعيد الميلاد المجيد.



وكان قد نشر عاصي الحلاني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من الإستقبال الضخم للجمهور له، وعلق خلاله قائلًا: ""ما في أجمل من العيد مع الناس المحبة بصدق مهرجان من المحبة والفرح ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة ليلة من العمر كل عيد وأنتم بألف خير".



ومن الجدير بالذكر أن حفل عاصي الحلاني، في احتفالات رأس السنة هو الأول بعد تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا وهي نزع دعامات معدنية من يده وكتفه زرعت له بعد إصابته الأخيرة.

