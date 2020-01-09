عاجل.. محمد فضل يصدم حسام البدري: لم يكن المرشح الأول للمنتخب

علق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على صريحات الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الخاصة بأن التأحر في إعلان وتعيين الجهاز الفني للمنتخب تسبب في العديد من الأزمات وكان على أثرها النتائج المتواضعة التي قدمها الفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2021 الكاميرون.





وصرح فضل، عبر قناة أون سبورت: " إيهاب جلال كان المرشح الأول لقيادة المنتخب، واعتذر بسبب اختلافنا معه على بعض الاختيارات المعينة في الجهاز المعاون، وهو مدير فني قوي".





وأكمل نجم النادي الأهلي السابق حديثه: "اتفقنا على كل التفاصيل مع جلال، وفي النهاية اعتذر ولم يبلغني بذلك وهذا أحزنني".





وتابع فضل حديثه: "نحن مسئولون بنسبة 80% عن التأخير في الاختيار، لأنه كان أمامنا ملفات كثيرة جدًا وهذا كان أهمها، والتقييم وراء تأخر الإعلان عن اسم المدير الفني".





وأوضح محمد فضل : "أتولى في الاتحاد ملف تقنية الفار والسوبر وشئون اللاعبين، وليس لي علاقة بأي شيء يخص المنتخبات".





وواصل حديثه: "استفدت الكثير جدًا في بيتي النادي الأهلي أثناء تولي منصب مدير التعاقدات، أصبحت امتلك العديد من الخبرات بفضل تواجدي في القلعة الحمراء".





وأضاف فضل: "حسام البدري هو من قام باختيار جهازه الفني وعماد النحاس (المدير الفني للمقاولون العرب) كان من ضمن الأسماء المرشحة لمنصب المدرب العام لكنه اعتذر".





وأكد: "اللجنة الخماسية جلست مع حسام البدري وعرضت عليه بعض الأسماء في الجهاز الفني لكنه قام بالاختيار، كما اعتذر بعض الأشخاص، وشخصية حسام البدري ترفض أن يُفرض عليه بعض الأسماء في الجهاز الفني".





وأتم فضل تصريحاته: "الحضري كان مرشحًا لتدريب حراس مرمى منتخب مصر، وهو أسطورة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك".