Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. محمد فضل يصدم حسام البدري: لم يكن المرشح الأول للمنتخب

الخميس 09/يناير/2020 - 04:19 ص
Advertisements
محمد فضل
محمد فضل
الفجر الرياضي
Advertisements
علق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على صريحات الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الخاصة  بأن التأحر في إعلان وتعيين الجهاز الفني للمنتخب تسبب في العديد من الأزمات وكان على أثرها النتائج المتواضعة التي قدمها الفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2021 الكاميرون.

وصرح فضل، عبر قناة أون سبورت: " إيهاب جلال كان المرشح الأول لقيادة المنتخب، واعتذر بسبب اختلافنا معه على بعض الاختيارات المعينة في الجهاز المعاون، وهو مدير فني قوي".

وأكمل نجم النادي الأهلي السابق حديثه: "اتفقنا على كل التفاصيل مع جلال، وفي النهاية اعتذر ولم يبلغني بذلك وهذا أحزنني".

وتابع فضل حديثه: "نحن مسئولون بنسبة 80% عن التأخير في الاختيار، لأنه كان أمامنا ملفات كثيرة جدًا وهذا كان أهمها، والتقييم وراء تأخر الإعلان عن اسم المدير الفني".

وأوضح محمد فضل : "أتولى في الاتحاد ملف تقنية الفار والسوبر وشئون اللاعبين، وليس لي علاقة بأي شيء يخص المنتخبات".

وواصل حديثه: "استفدت الكثير جدًا في بيتي النادي الأهلي أثناء تولي منصب مدير التعاقدات، أصبحت امتلك العديد من الخبرات بفضل تواجدي في القلعة الحمراء".

وأضاف فضل: "حسام البدري هو من قام باختيار جهازه الفني وعماد النحاس (المدير الفني للمقاولون العرب) كان من ضمن الأسماء المرشحة لمنصب المدرب العام لكنه اعتذر".

وأكد: "اللجنة الخماسية جلست مع حسام البدري وعرضت عليه بعض الأسماء في الجهاز الفني لكنه قام بالاختيار، كما اعتذر بعض الأشخاص،وشخصية حسام البدري ترفض أن يُفرض عليه بعض الأسماء في الجهاز الفني".

وأتم فضل تصريحاته: "الحضري كان مرشحًا لتدريب حراس مرمى منتخب مصر، وهو أسطورة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد فضل الان محمد فضل حسام البدري حساب المواطن 2020 الكرة المصرية الدوري المصري الدوري الان الاهلي

أخبار تهمك

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في أزمة زوج نانسي عجرم وقتيل الفيلا

منذ ساعتين

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ ساعة

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ ساعة و 12 دقيقة

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد فضل يتمسك بتعيين محمد بركات مدير للمنتخب

البدري يعقد أولى الجلسات مع بركات قبل الانضمام لجهاز المنتخب

"الفجر الرياضي" ينشر تشكيل الجهاز الفني للمنتخب

البدري يفض الاشتباك في ملف كابتن المنتخب بمباركة الجبلاية

تعرف على أول قرار من حسام البدري بعد تعيينه مدربا للمنتخب

أكتوبر المقبل.. البدري يقود أول معسكر للمنتخب بالإسكندرية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:35 ص

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

02:17 ص

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status