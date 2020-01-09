أسعار النفط تتهاوى بسبب أمريكا وإيران

كشفت "سكاي نيوز عربية"، أن أسعار النفط تراجعت بعد ارتفاعها في التعاملات المبكرة من يوم الأربعاء، بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على منشآت عسكرية أمريكية.





وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أن أسعار النفط تهاوت بسبب التهدئة بين البلدين، واطمئنان المستثمرين أن الهجوم لن يشمل منشآت نفطية، حيث تراجعت بحوالي 4%.





هذا، تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.83 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.44 دولار للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر. وفي المعاملات المبكرة، سجل العقد ذروته منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولار.





وخام القياس العالمي في ارتفاع منذ سجل 56.15 دولار للبرميل في أكتوبر ؛ وكانت ذروته في جلسة الأمس تزيد 28 بالمئة فوق ذلك المستوى.



