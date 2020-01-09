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نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية

الخميس 09/يناير/2020 - 04:04 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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قدم الفنان نضال الشافعي، التهنئة لكلًا من الدكتور مدحت الكاشف، على منصبه الجديد وهو عميد معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

كما قدم أيضًا نضال الشافعي، التهنئة للدكتور نبيلة حسن، على منصبها الجديد وهو عميد معهد الفنون المسرحية بمدينة الإسكندرية.

ونشر "الشافعي" تهنئته للعمداء الجدد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب في تهنئته قائلًا: "الف مليون مبروووك دكتور مدخت الكاشف عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية القاهره.. والدكتور نبيله حسن عمادة المعهد في الاسكندريه.. الف مليون مبروك.. وبالتوفيق والنجاح".

وفي سياق منفصل يعكف الفنان نضال الشافعي، خلال الفترة الحالية لقراءة سناريو عمل درامي جديد المقرر مشاركته به خلال الفترة المقبلة، ليعلن عنه بشكل نهائي فور إستقراره خاصةً بأنه لم يحسم موقفه النهائي من المشاركة فيه.

كما يستعد نضال الشافعي، خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل إسم "خان تيولا" والذي تعاقد عليه خلال الفترة الماضية.

يشارك نضال الشافعي في بطولة فيلم "خان تيولا" وفاء عامر، محمود البزاوي، صبري فواز، ومن إخراج وسام المدني.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعي، مسلسل قيد عائلي والذي عرض في عام 2019 على قناة dmc، وحقق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية وشارك في العمل كوكبة من النجوم ومنهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، أميرة هاني، محمد رياض، سيمون، ميرنا وليد، رامي وحيد، هالة فاخر، منه فضالي، محمد نجاتي، سناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.
نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية
نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية
نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية
نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية
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