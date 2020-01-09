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بروسيا دورتموند يعلن الموقف النهائي لبيع جادون سانشو

الخميس 09/يناير/2020 - 03:36 ص
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جادون سانشو
جادون سانشو
حسن شحاته
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كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن الموقف النهائي للأنباء المتداولة، حول رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع نجم الفريق جادون سانشو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت التقارير الصحفية، أن بروسيا دورتموند الألماني متمسك بخدمات نجمه الإنجليزي جادون سانشو بصفوفه، رغم الاهتمام الكبير الذي يلقاه من كبار أوروبا، في ظل رغبة الفريق الألماني في الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

ويعد سانشو أحد أبرز الأجنحة في الدوريات الخمس الكبرى بالفترة الأخيرة، حيث خطف أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، على عدم امتلاك سانشو لأي شرط جزائي بعقده الحالي مع دورتموند، يمنحه الانتقال لأي نادي آخر مقابل مبلغ معين، الأمر الذي يصعب من رحيل اللاعب عن صفوف فريقه الألماني في ظل تمسك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند باللاعب خلال الفترة الحالية، لعدم توافر البديل المناسب لتعويض رحيله.

وعلى الرغم من ذلك فأن فكرة بيع الدولي الإنجليزي سانشو واردة بشكل أكبر الصيف القادم، لصعوبة مقاومة مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني للعروض الضخمة المتوقع تقديمها لضم النجم الشاب.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ19 عاما، نجح في تسجيل 12 هدفاً خلال 24 مباراة خاضها مع فريقه بروسيا دورتموند في الموسم الحالي، وصنع 13 آخرين.
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