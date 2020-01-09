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الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 03:35 ص
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المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
الفجر
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كشفت قناة "218 نيوز" الليبية، أن الجيش الوطني الليبي، سيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق، التابعة لمجلس الوفاق الذي يترأسه فايز السراج، في العاصمة طرابلس.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الوطني الليبي تقدم على عدة محاور خلال الأيام الماضية، ولكن أهم أحداث الأربعاء، هو السيطرة على مقر رئاسة أركان الوفاق.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن توسيع منطقة الحظر الجوي لتشمل مطار وقاعدة معيتقية الجوية.

ودعا البيان شركات النقل الجوي مراعاة ذلك والالتزام التام الفوري بنص هذا الإعلان وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير.

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رئاسة أركان الوفاق الوطني الليبي الجيش الوطني الليبي

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