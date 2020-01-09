تعرف على موعد حفلات محمود الليثي يوم السبت المقبل

يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لإحياء حفلين غنائيين يوم السبت المقبل، ضمن حفلات موسم الشتاء؛ الأول في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمشاركة المطرب موسى، والثاني فى أحد الفنادق بمنطقة الزمالك بمشاركة الفنانة الاستعراضية دينا.





ومن المقرر أن يقدم محمود الليثي عددا من أشهر أغنياته والتى يتفاعل معها الجمهور عادة، ومنها "أطاوع" و"هتجوز تانى" و"هقاطعك" و"الست لما"، و"يا عم يا صياد"، "بونبوناية"، "سيما سيما"، "سوق البنات"، وغيرها.













وكان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.







