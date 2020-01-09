عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أنباء صادمة بشأن مستقبل الأوروجواياني لويس سواريز مع نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني.





وينتهي عقد لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا مع نادي برشلونة الإسباني في يونيو 2021.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة لا يفكر في تجديد تعاقده مع سواريز، خاصة وأنه لم يتواصل مع وكيل اللاعب حتي الآن بخصوص أمر تجديد عقد اللاعب، مما يؤكد اقتراب رحيل النجم الأوروجواياني عن قلعة "كامب نو" بعد نهاية عقده العام المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني تري أن "سواريز" لم يعد مناسبًا لقيادة هجوم الفريق في الفترة القادمة، بسبب تقدم سنه حيث يصل عمره عند تجديد عقده لـ 34 عامًا، ويحتاج البرسا للتعاقد مع لاعب شاب يمتلك امكانيات هجومية وتهديفية عالية لقيادة هجوم الفريق خلفًا له.





وكانت تقارير صحفية أكدت اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدمات الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي لخلافة لويس سواريز في خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.





يذكر ان سواريز انتقل لبرشلونة عام 2014 قادما من نادي ليفربول الانجليزي مقابل 81 مليون يورو، وساهم بأهدافه الحاسم وتمريراته الرائعة في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الألقاب والبطولات على مدار السنوات الماضية.



