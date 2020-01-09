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خوخة بطلة برنامج عالم سمسم في ضيافة أحمد يونس.. الخميس

الخميس 09/يناير/2020 - 03:13 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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يستضيف الإذاعي أحمد يونس، خوخة بطلة برنامج عالم سمسم، في برنامج كلام معلمين على إذاعة 9090، وذلك يوم الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري.

وتدور الحلقة حول شخصية خوخة وكيفية أداءها وعودة إلى ذكريات الطفولة والتعرف على بطلتها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير بعد الإعلان عن حلقة خوخة في تعليقات كبيرة عن إنتظارهم الحلقة المشوقة التي تعيدهم إلى طفولتهم السعيدة.

وأعلنت بطلة مسلسل عالم سمسم "خوخة" في مقطع فيديو بصوت الشخصية عن الحلقة، وقام أحمد يونس، بنشر المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

يذاع برنامج كلام معلمين يومي الخميس والجمعة الساعة 12 صباحًا، على إذاعة الراديو 9090.

وفي سياق منفصل ينتظر الإذاعي أحمد يونس، إفتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعرض فيه كتاب "نادر فودة 5" وهي سلسلة من قصص الرعب الذي قام بتأليفها، وتنال إعجاب جمهوره وينتظروها كل عام والتي تحقق أعلى مبيعات سنويًا.

الرواية الخامسة تحت عنوان "العين الثالثة" من سلسلة نادر فودة، ونشر أحمد يونس، الغلاف الرسمي لروايته الجديدة، والذي نال إعجاب الجمهور بشكل ملحوظ، معبرين عن إنتظارهم لبدئه لشراء الرواية، ومن المقرر أن يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 23 من الشهر الجاري بأرض المعارض في التجمع الخامس، والذي ينتظره عشاق القراءة بشوق كبير من كل عام ويحقق إقبال جماهيري كبير جدًا.
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الكلمات المفتاحية

كلام معلمين عالم سمسم احمد يونس

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