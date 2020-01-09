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مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

الخميس 09/يناير/2020 - 03:01 ص
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عواد وابو جبل وصبحي
عواد وابو جبل وصبحي
عبد القادر عرابي
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ذكرت مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن حارس المرمى محمد عواد يبحث حالياً عن عرض للرحيل عن نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويدرس عواد حالياً، عدة عروض مقدمة له من بعض الإندية الخليجية لضمه، في ظل إبتعاده نسبياً عن الصورة مع الفريق الأبيض.

ولازم عواد دكة بدلاء الزمالك في الفترة الماضية، بعد ظهوره بمستوى متواضع في هزيمة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويحرس محمد أبو جبل عرين الفريق الأبيض حالياً، كما شارك حارس المنتخب الأوليمبي محمود صبحي في مباراة طنطا الماضية، كما يعود محمود عبد الرحيم جنش للتدريبات مجدداً بعد الإصابة الطويلة التي تلقاها في يونيو الماضي.

وأضافت التقارير أن عواد يخشى من وضعيته في نادي الزمالك، كما يريد المشاركة بإستمرار للمحافظة على مكانه في منتخب مصر الأول، لذلك قد يبحث عواد عن عرض للرحيل.

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مرتضي منصور محمد عواد عواد وابو جبل الزمالك ابو جبل

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