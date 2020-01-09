الأمم المتحدة تحذر من اندلاع حرب في الخليج

حذر الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من اندلاع حرب في منطقة الخليج، موضحا: "لا يجب أن ننسى المعاناة الإنسانية المأساوية التي تتسبب بها الحرب، وكما هو الحال دائما فإن الأشخاص العاديين يدفعون الثمن الأعلى."





وجدد جوتيريش، في بيان صادر عنه الأربعاء، دعوته إلى قادة العالم لبذل قصارى الجهود لوقف التصعيد بهدف منع أي حرب في الخليج لا يمكن تحملها، مؤكدًا مواصلة اتصالاته مع جميع الجهات الفاعلة في هذا الشأن.





جاء ذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الجوية التي تضم القوات الأمريكية في العراق.



