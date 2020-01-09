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الأمم المتحدة تحذر من اندلاع حرب في الخليج

الخميس 09/يناير/2020 - 03:00 ص
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انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
الفجر
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حذر الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من اندلاع حرب في منطقة الخليج، موضحا: "لا يجب أن ننسى المعاناة الإنسانية المأساوية التي تتسبب بها الحرب، وكما هو الحال دائما فإن الأشخاص العاديين يدفعون الثمن الأعلى."

وجدد جوتيريش، في بيان صادر عنه الأربعاء، دعوته إلى قادة العالم  لبذل قصارى الجهود لوقف التصعيد بهدف منع أي حرب في الخليج لا يمكن تحملها، مؤكدًا مواصلة اتصالاته مع جميع الجهات الفاعلة في هذا الشأن.

جاء ذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الجوية التي تضم القوات الأمريكية في العراق.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ومجموعة من قادة الحشد الشعبي، بينما توعد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لدمائهم.
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الكلمات المفتاحية

انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة إيران أخبار

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