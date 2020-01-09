بعد تصدرها ترند جوجل .. أبرز أعمال داليا مصطفى الفنية

تصدرت الفنانة داليا مصطفى، مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الكثير من الجمهور.



يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أعمال داليا مصطفى:



_ فيلم 'شورت وفانلة وكاب':



كانت انطلاقة داليا مصطفى في السينما بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، الذي شاركت به مع أحمد السقا، نور، سامي العدل، شريف منير.



قدمت دور صغير فيه ولكن استطاعت أن تلفت الأنظار إليها وإلى موهبتها.





_ فيلم "طباخ الريس"



قدمت داليا مصطفى فيلم طباخ الريس مع الفنان الراحل طلعت زكريا، ورغم موهبتها الكبيرة إلا أنها لم تحصل على حقها فى السينما حتي الآن.



_مسلسل "العصيان"



وقفت داليا مصطفى أمام الفنان محمود ياسين فى مسلسل "العصيان"، الذي عرفها الجمهور من هذا الدور وأعجب به.



مسلسل "أولاد الأكابر"



شاركت داليا مصطفى الفنان حسين فهمي فى مسلسل "أولاد الأكابر"، الذي يحكى عن إحدى الأسر المصرية التي تعيش في الريف، حيث الأب وأولاده الذين يعيشون معه في المنزل، وتمر الحياة هادئة إلى أن يقرر الأب الزواج من خادمته الصغيرة التي تفرق شمل من في البيت وتمر الأحداث.



_مسلسل "أنا وهؤلاء"



شاركت داليا مصطفى فى الدراما الكوميدية مع الفنان محمد صبحي فى مسلسل "أنا وهؤلاء"، وأثبتت خفة ظلها وتلقائيتها فى التمثيل.



_مسلسل "الكبريت الأحمر"



شاركت داليا مصطفى فى بطولة "الكبريت الأحمر"مع الفنان أحمد صلاح السعدني، وقدمت فيه دور عن الشر.