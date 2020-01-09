صراع كبار أوروبا علي ضم موهبة إنجلترا

أصبح اللاعب الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام لاعب نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، محط أنظار كبار الأندية الأوربية بعد الآداء الرائع الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم، في بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيون شيب ".





وتسعى أندية بايرن ميونيخ و بورسيا دورتموند الألماني وليفربول وارسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الموهبة الإنجليزية، جودي بيلينجهام لاعب نادي برمجهام يونايتد البالغ من العمر 17 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد المستويات الرفيعة التي قدمها اللاعب مع فريقه الذي ينافس في دوري البطولة الإنجليزية.





وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان اللاعب الإنجليزي الشاب بيلينجهام أصبح أصغر لاعب يمثل نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي في تاريخه، حينما شارك في مباراة الفريق أمام بورتسموث في الدور الأول لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في شهر أغسطس الماضي بعمر 16 عاما و38 يوما، محطما الرقم المسجل باسم تريفور فرانسيس في عام 1970.





وأضافت الشبكة العالمية الشهيرة أن الأندية الكبري في أوروبا مثل بايرن ميونيخ و بورسيا دورتموند الألماني و ليفربول و ارسنال و مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلي نادي يوفنتوس الإيطالي الراغبة في ضم الموهبة الإنجليزية بيلينجهام، ستدخل في مفاوضات مباشرة مع إدارة برمنجهام سيتي، في الوقت الذي يعيش فيه النادي أزمة مالية خانقة أدت إلى خصم تسع نقاط من رصيده الموسم الماضي، بسبب عدم قدرته على الإيفاء بمتطلبات الرابطة الإنجليزية المحترفة حيث يحتل برمنجهام سيتي المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة بعد مرور 26 مرحلة من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب ".