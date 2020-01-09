الجريمة هي القاسم المشترك بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن في 2020

كشف المنتج جمال سنان في لقاء له عبر برنامج Et بالعربي عن استعداد النجمة اللبنانية سيرين عبد النور لبطولة مسلسل جديد بعنوان دانتيل.



وبعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي محمود نصر وسيرين في مسلسل قناديل العشاق، قررت شركة إيغل فيلمز أن تجمعهما مرة أخرى في دانتيل.



وأضاف جمال أن الاسكريبت الخاص بالمسلسل تم التحضير له منذ 3سنوات وسيتضمن العمل مشاهد رومانسية ودراما وجريمة قتل واستعراضات مميزة.



وأوضح أن التصوير سيبدأ في غضون 10 أيام في عدة مناطق بالجبل وبيروت ومناطق أخرى بلبنان.



وأما عن النجمة ماغي بو غصن، فتستعد هي الأخرى لتصوير مسلسل بعنوان أولاد آدم وستبتعد فيه عن الكوميديا وسيتضمن جرائم قتل وإثارة.