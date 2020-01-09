عاجل.. وزير الدفاع الأميركي يعترف بانتقام إيران لـ"سليماني"

اعترف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، بهجوم إيران على 3 مواقع على الأقل، تابعة لبلاده، منها قاعدة عيد الأسد.





وقال "إسبر"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل 11 منها على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل.



