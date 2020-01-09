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عاجل.. وزير الدفاع الأميركي يعترف بانتقام إيران لـ"سليماني"

الخميس 09/يناير/2020 - 02:35 ص
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قاسم سليماني
قاسم سليماني
الفجر
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اعترف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، بهجوم إيران على 3 مواقع على الأقل، تابعة لبلاده، منها قاعدة عيد الأسد.

وقال "إسبر"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، إن إيران أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من 3 مواقع على الأقل 11 منها على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ومجموعة من قادة الحشد الشعبي، بينما توعد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لدمائهم.
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