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عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

الخميس 09/يناير/2020 - 02:17 ص
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فايز السراج
فايز السراج
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أعلنت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، عن ترحيبها بدعوات الحوار واستئناف العملية السياسية، مرحبة بما وصفته بـ"مساعي الدول الصديقة" لحل الأزمة الليبية.

وأشارت حكومة السارج، في بيان عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إلى أنها سوف تستمر في مواجهة الجيش الوطني الليبي، لصد ما وصفته بـ"العدوان" على ممتلكات الشعب الليبي.

جاء ذلك ردًا على البيان الذي صدر عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وتصريحهما بضرورة وقف الحرب والدعوة لعملية سياسية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الجيش الوطني الليبي لإحكام السيطرة على مدن ومناطق العاصمة طرابلس واحدة تلو الأخرى.
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فايز السراج حكومة الوطني الليبي أخبار

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