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داليا مصطفى تكشف عن سر جمالها ورشاقتها

الخميس 09/يناير/2020 - 02:24 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحدثت الفنانة داليا مصطفى إلى برنامج "اسألني" الذي تعرضه قناة cbc عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت داليا مصطفى أثناء حوارها مع "اسألني" عن سر جمالها ورشاقتها يرجع إلى أنها حريصة على عدم الأكل الكثير، وأنها لا تعتمد على المكياج فى حياتها الطبيعية، وبعد التصوير تحرص على التخلص من المكياج وغسله بأنواع الصابون الخاصة بالمكياج، ووضع كريم لترطيب بشرتها.

وأضافت داليا مصطفى أن أهم صفات برجها "الحمل" أنه عصبي وعنيف وصريح ولكن طيب.


جدير بالذكر أن آخر أعمال داليا مصطفي مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي تدور أحداثه فى حقبة الخمسينات، والمسلسل من بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.
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