أزمة كبرى داخل مانشستر يونايتد بعد إصابة ماجوير

نشبت أزمة كبرى داخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد إصابة هاري ماجوير مدافع الفريق في مباراة ولفرهامبتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏M.E.N، إن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع مدافع على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد إصابة ماجوير.





حيث أعلن نادي مانشستر يونايتد عن غياب هاري ماجوير لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف، وغاب المدافع الإنجليزي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد فريق مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والذي خسرها اليونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.





ويعتقد اولى جونار سولشاير مدرب الفريق إن هناك صعوبة في الاعتماد على بايلي نظير إصاباته المتكررة، وأنه لم يعود للمشاركة حتى الآن بعد إصابته في بداية الموسم الجاري.



