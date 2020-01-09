الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس





واختتم بأننا "سنبدأ الشعور بالاستقرار بداية من يوم السبت".



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار، ,أن نشاط الرياح يزيد من الYحساس بالبرودة، خلال ساعات النهار، وفي فترات الليل.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرةK ما بين 16 و17 درجة على القاهرة.ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة، بالإضافة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة.