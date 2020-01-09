هل يكون السوبر الإسباني المسمار الأخير في نعش فالفيردي ؟

يستهل فريق برشلونة الإسباني مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني اليوم الخميس 9 يناير، عندما يصطدم بفريق أتليتيكو مدريد في نصف نهائي البطولة المقامة حالياً في السعودية، حيث تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.





مهمة صعبة





وسيواجه برشلونة عقبتين في مشوار الحصول على اللقب، تتمثل الأولى في منافس اليوم أتليتيكو مدريد الذي يواجهه في قبل النهائي، بالإضافة لريال مدريد الذي وصل للنهائي بفوزه على فالنسيا 3-1، لذلك سيتعين على رفاق ليونيل ميسي الإطاحة بقطبي مدريد للحصول على اللقب.





وتسبب تعادل برشلونة الأخير مع جاره إسبانيول متصدر الدوري الإسباني في الجولة 19 من الليجا، لإشتعال الأجواء داخل البيت الكتالوني، وتوجيه الإنتقادات مجدداً لمدرب الفريق إرنستو فالفيردي.





وتسبب هذا التعادل في السماح للغريم ريال مدريد في التشارك في الصدارة مرة أخرى مع برشلونة برصيد 40 نقطة، الأمر الذي فتح باب الجدل مرة أخرى حول فالفيردي.





وأمام فالفيردي فرصة ذهبية في بطولة السوبر بهزيمة أكبر منافسيه ريال مـ دريد وأتليتيكو مدريد، حيث سيمثل الحصول على لقب السوبر قرباناً جديداً لإدارة برشلونة لتمديد تعاقده.





بينما في حالة حدوث هزيمة في السوبر، حتي لو كانت أمام ريال مدريد في النهائي رغم تألق النادي الملكي حالياً، ستتفجر ثورة الغضب في برشلونة حول فالفيردي الذي نال وما زال، الكثير من الإنتقادات هذا الموسم، حيث لن تتقبل جماهير البلوجرانا خسارة في كلاسيكو السوبر حال وصل برشلونة للمباراة النهائية.





وتتضارب الأنباء الواردة من برشلونة حول فالفيردي، حيث ذكرت بعض التقارير أن هذا الموسم هو الأخير له في ملعب كامب نو، بينما أشارت تقارير أخرى لنية الإدارة تمديد تعاقده لموسم إضافي، لينتهي حتى عام 2021.





الشئ المؤكد، أن فالفيردي لن يرحل في منتصف الموسم كما كان يشاع، لكن خسارة السوبر، قد تطيح بمستقبله مع الفريق الكتالوني، حيث لن يصبح أمر تجديده مرحباً به في برشلونة.





فهل يفوز فالفيردي بالسوبر ويرفع من أسهم بقائه في برشلونة، أن يخسر البطولة ويدق المسمار الأخير في نعشه؟



