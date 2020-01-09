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الغرفة التجارية يعلن سبب ارتفاع أسعار الذهب.. وموعد الهبوط
الخميس 09/يناير/2020 - 02:05 ص
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أمنية فوزي
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كشف رفيق عباس، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب.
وقال إن أسعار الذهب، مرتبطة بالأحداث العالمية، وفي حالة استقرارها سيعود إلى التراجع.
وأوضح "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الذهب، يرجع إلى التوترات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسيتراجع إذا توقفت.
واختتم بأن ارتفاع أسعار الذهب مؤقت، ومرتبط بالأحداث الجارية.
وأوضح "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الذهب، يرجع إلى التوترات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسيتراجع إذا توقفت.
واختتم بأن ارتفاع أسعار الذهب مؤقت، ومرتبط بالأحداث الجارية.
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