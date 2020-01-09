Advertisements
Advertisements
Advertisements

الغرفة التجارية يعلن سبب ارتفاع أسعار الذهب.. وموعد الهبوط

الخميس 09/يناير/2020 - 02:05 ص
Advertisements
الذهب
الذهب
أمنية فوزي
Advertisements
كشف رفيق عباس، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب.

وقال إن أسعار الذهب، مرتبطة بالأحداث العالمية، وفي حالة استقرارها سيعود إلى التراجع.

وأوضح "عباس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الذهب، يرجع إلى التوترات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسيتراجع إذا توقفت.

واختتم بأن ارتفاع أسعار الذهب مؤقت، ومرتبط بالأحداث الجارية.
Advertisements

أخبار تهمك

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

منذ أقل من ساعة

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

مأزق كبير في إنتظار صفقة ريال مدريد القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ حوالي 6 ساعات

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:21 ص

خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

03:01 ص

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. تعرف على درجات الحرارة

06:30 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status