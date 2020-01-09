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"شامخ".. أولى أغاني أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

الخميس 09/يناير/2020 - 02:19 ص
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أصالة
أصالة
لمياء علي
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تستعد الفنانة أصالة لطرح أولى أعمالها في العام الجديد وبعد انفصالها عن طارق العريان بعد زواج استمر لسنوات طويلة.

وكشفت ابنة الفنانة أصالة عن اسم الأغنية وهي بعنوان شامخ  وذلك من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ومن المنتظر أن تبصر النور خلال الفترة المقبلة وسط انتظار شديد من محبيها.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلقت قائلة: صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".
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الكلمات المفتاحية

طلاق أصالة وطارق العريان أصالة

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