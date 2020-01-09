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خدعها بـ 5 جنيه.. سائق توك توك يتحرش بطفلة من ذوي القدرات في الشرقية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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روت عزة إسماعيل، والدة الطفلة ضحية التحرش، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل الواقعة، قائلة: "ابنتي معوقة والمتهم خدعها بـ5 جنيه للتعدي عليها".

وتابعت "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": قائلة: "سائق التوك توك بمدينة الزقازيق  بمحافظة الشرقية، طلع 5 جنيه وشاورل للطفلة وهي في الشارع راحت بتحسب هيديهالها، أخدها التوك توك يتحرش بيها".

وأضافت: "واحدة واقفة في البلكونة بتنشر شافت المنظر وفضلت تصوت وسابها"، لافتة إلى أن المتهم من عزبة مجاورة لهم، وتم التعرف عليه عن طريق كاميرات المراقبة، موضحة أنها أبلغت عنه، وتم القبض عليه.

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