رئيس مكتبة الإسكندرية: السيسي ليس سهلًا





وأضاف أنه من حق مصر أن ترسل إشارات من خلال المناورات العسكرية؛ للرد على التهديدات التركية، معلقًا: "أبغض السياسات عند العالم الحروب، مثلما أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن إذا فرضت علينا سنحارب".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يسير إلا ومعه داعش، لافتًا إلى أن تاريخ تركيا في المنطقة سيء به الكثير من العنف.





ونوه بأن الولايات المتحدة، غير مؤيدة تمامًا لتحركات تركيا في ليبيا.



وأوضح أن التدخل التركي في ليبيا، محاولة غير أخلاقة لحصار مصر، متابعًا: "التنبؤ بالوضع القادم صعب، ولكن قد تكون هناك تهدئة مفاجئة في أوضاع المنطقة، والمنطقة غير قابلة لمواجهات مباشرة، ولكن الضربات هنا وهناك".



قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والمحلل السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس سهلًا لأنه حازم، ويعرف متى يكون حادًا.