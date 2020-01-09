Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والثقافة

الخميس 09/يناير/2020 - 05:14 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
Advertisements
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، لتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين، وذلك لتفعيل تنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة.

ويقام المؤتمر اليوم الخميس الموافق 9 يناير في تمام الساعة 1 ظهرا في قاعة الاجتماعات بالدور الثاني بمبنى الوزارة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي والمصري لكرة اليد، مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويهدف البروتوكول إلى انتقاء الطلاب الموهوبين وتدريبهم تحت مظلة Hand ball at school بالاتحاد الدولي لكرة اليد للوصول إلى مليون لاعب في مصر، من خلال تدشين مراكز تدريب للطلبة بأجر رمزي، والاستعانة بمدربين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد المصري لكرة اليد للتدريب في مراكز التدريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بروتوكول الشباب والرياضة اخبار

أخبار تهمك

مصارد أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الزمالك يتهم كهربا بالهروب.. وعرض ضخم لضم إليكي.. الأهلي ينافس برشلونة على هذه الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يوم

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان جديد لحكومة الوفاق الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 8 / 1 / 2020 كأس السوبر الإسباني قناة مفتوحة

الآن

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. برشلونة يصدم سواريز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق رسمي من طارق حامد بعد خسارة لقب الأفضل في إفريقيا (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ يوم

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

منذ ساعة و 6 دقيقة

القوات المسلحة تسعد أهالي أسيوط.. تعرف على السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الهجرة" و"الشباب" توقعان بروتوكول تعاون للاهتمام بشباب المصريين بالخارج

بروتوكول تعاون بين الثقافة والشباب والرياضة لتنمية فكر البراعم واكتشاف مواهبهم (صور)

صبحي يشهد توقيع بروتكول تعاون الاتحاد الدولي لليد ومعهد القلب الرياضي

وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون لاكتشاف المواهب في كرة القدم

محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد لدعم انتشار اللعبة بالمحافظة (صور)

توقيع بروتوكول لنشر كرة اليد في المدارس برعاية وزارة الرياضة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة أركان قوات الوفاق (فيديو)

03:35 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

05:05 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status