فريدة سيف النصر تُعلن عن بدء تصوير مسلسل "الفتوة"





جدير بالذكر، أن الفنان ياسر جلال، والمؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي، تعاونوا سويًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لمس أكتاف" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك "جلال" في البطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، كرم جابر، ومجموعة من النجوم، من إنتاج سينرجي.

أعلنت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، عن بدء تصوير مسلسل "الفتوة" التي تشارك فيه، والذي بدأ تصويره أمس الأربعاء.ونشرت فريدة سيف النصر، منشور قدمت فيه التهنئة للفنان ياسر جلال، والمؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي، داعية الله أن يتم بالنجاح، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".وكتبت "سيف النصر" في المنشور قائلة: "مبروك والله يتممها بخير ونجاح للجميع بدء تصوير مسلسل الفتوه لفتوات الدراما، سينرجي، ياسر جلال، حسين المنباوي.هاني سرحان".وإنهالت التعليقات على الفنانة فريدة سيف النصر، مقدمين لها التهنئة ومتمنين لها النجاح والتوفيق.وعبرت فريدة سيف النصر، خلال التعليقات عن قلقها من الدور التي لم تعلم ستقدمه بأي طريقة حتى اللحظة.وفي سياق متصل بدأ المخرج حسين المنباوي، تصوير مسلسل الفتوة في الديكور الرئيسي الذى تم بناوءه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، واستمر لمدة أسبوع داخله ليبدأ اليوم التصوير بديكورات أخرى.مسلسل الفتوة يجسد حي الجمالية قبل 100 عام، ويسلط الضوء علي العلاقات الانسانيه والاجتماعية بين أهل الحارة."الفتوة" بطولة ياسر جلال، رياض الخولي، أحمد خليل، مي عمر، مجدي فكري، مهار نصار، صفوة، عادل الفار، عايدة رياض، نجلاء بدر، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.