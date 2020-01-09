بيان مهم لـ الأرصاد بشأن طقس اليوم: صقيع وأمطار





وتنشط الرياح الشمالية الغربية، على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.



وأضاف "البيان"، أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون خفيفة للقاهرة.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس.