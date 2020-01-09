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موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني watch barcelona

الخميس 09/يناير/2020 - 01:35 ص
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برشلونة واتلتيكو مدريد
برشلونة واتلتيكو مدريد
علاء خليف
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يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، القمة النارية بين فريق برشلونة ونظيره أتليتكو مدريد، مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 1 / 2020، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني في نظامها الجديد بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الخميس في السوبر الإسباني:

تقام مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الخميس في نصف نهائي السوبر الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية ومواجهة فريق ريال مدريد والذي تأهل على حساب فريق فالنسيا.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في كأس السوبر الإسباني:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مدرب برشلونة مباراة الليلة ضد أتليتكو مدريد بتشكيل مكون من:

حارس مرمي: نيتو.
خط دفاع: جوري ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكه – سيرجي روبيرتو.
خط وسط: فرينكي دي يونج – سيرجو بوسكيتس – ارتورو فيدال.
خط هجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي ولويس سواريز.

في المقابل يتوقع أن يبدأ دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمي: جان أوبلاك.
خط دفاع: كيران تريبير- فيليبي – خوسه خيمينيز – رونان لودي.
خط وسط: أنخل كوريا- ساؤول نيجويز – توماس بارتي – كوكي.
خط هجوم: لفارو موراتا وجواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد على ملعب "الجوهرة المشعة":

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الخميس في كأس السوبر الإسباني عبر قنوات السعودية الرياضية، حيث تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق (فهد العتيبي - بلال علام)، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات :

- Kanal 9 Sweden
- Eurosport Norge HD
- Movistar Liga de Campeones HD
- Varzish Sport HD
- Vamos HD#
- Asr TV HD
- Nove HD italy
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