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مصطفى الفقي: الرئيس السيسي يعرف متي يكون حادًا

الخميس 09/يناير/2020 - 07:18 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يسير إلا ومعه داعش، لافتًا إلى أن تاريخ تركيا في المنطقة سيئ به الكثير من العنف.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن أمريكا غير مؤيدة تمامًا لتحركات تركيا في ليبيا.

وأكد المحلل السياسي، أنه لا يجب النظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه "سهل" لأنه حازم، ويعرف متى يكون حادًا، لافتًا إلى أنه من حق مصر أن ترسل إشارات من خلال المناورات العسكرية للرد على التهديدات التركية، معلقًا: "أبغض السياسات عند العالم الحروب، كما أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن إذا فرضت علينا سنحارب".

وأوضح أن التدخل التركي في ليبيا محاولة غير أخلاقة لحصار مصر، متابعًا: "التنبؤ بالوضع القادم صعب، ولكن قد تكون هناك تهدئة مفاجئة في أوضاع المنطقة، والمنطقة غير قابلة لمواجهات مباشرة، ولكن الضربات هنا وهناك".
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