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الجيش الليبي يوجه رسالة واضحة لـ"السلطان المعتوه"

الخميس 09/يناير/2020 - 01:17 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل قليل، عن قيام سلاح المدفعية بدك براثن الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل رسالة مهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بـ"السلطان المعتوه".

وقالت صفحة رئاسة الأركان الجوية في الجيش الوطني الليبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذهِ اللحَظات يدكُ سلاحُ المدفعيةِ بالقواتِ المُسلحة وبكُل قوةٍ براثنَ الإرهابِ ، في رسالةٍ واضحة للسُلطان المَعتوه ووقفهِ المَزعوم لإطلاقِ النار".
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مدفعية الجيش الليبي الوطني الليبي الجيش الليبي أردوغان

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