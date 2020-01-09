الجيش الليبي يوجه رسالة واضحة لـ"السلطان المعتوه"

أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل قليل، عن قيام سلاح المدفعية بدك براثن الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل رسالة مهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بـ"السلطان المعتوه".



