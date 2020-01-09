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تعادل مثير بين ليستر سيتي واستون فيلا في نصف نهائي الرابطة الإنجليزية (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 01:06 ص
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استون فيلا وليستر سيتي
استون فيلا وليستر سيتي
وكالات
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أنقذ المهاجم النيجيري الدولي كليتشي إهياناتشو فريقه ليستر سيتي من فخ الهزيمة أمام ضيفه أستون فيلا وانتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 له اليوم الأربعاء في مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

ورغم التعادل ، يمتلك أستون فيلا فرصة أفضل في بلوغ النهائي بهذه البطولة حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة على ملعبه إيابا أو للتعادل السلبي فقط.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله فريدريك جولبيرت في الدقيقة 28 وتعادل ليستر سيتي بهدف إهياناتشو في الدقيقة 74 .

ويلتقي الفائز في هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي شهدت تقدم مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد 3 / 1 ذهابا أمس الثلاثاء.
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