خبير عسكري يكشف مفاجأة عن ضرب إيران لقواعد أمريكية بالعراق



قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية في العراق لم تسفر عن أي أصابت بين صفوف الجنود الامريكان، لافتَا إلى أن الهدف من هذه الضربة الإستهلاك المحلي وتهدئة الشارع الإيراني، بعد قتل أمريكا قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.



وأضاف "سالم"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء: "لو إيران عايزة تضرب بجد، عندها القواعد الأمريكية في الخليج على مرمى حجر، وأقرب بكثير من القواعد الامريكية في العراق".



وتابع أن إيران والولايات المتحدة الامريكية شبه متفقتان على هذه الضربة التي لم تسفر عن وقوع أي خسائر، مضيفًا أن الرد الامريكي سيتوقف على وقوع خسائر أمريكية في هذه الضربات أم لا، للحفاظ على كبرياء أمريكا، معقبًا: "رد أمريكا سيكون في منتهى العنف إذا كانت هناك خسائر أمريكية حقيقية".

