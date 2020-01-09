مدير "الشئون المعنوية" الأسبق يكشف مفاجأة عن التدخل بليبيا

سمير فرج: في حاجات تانية كتير قبل الحرب









وأضاف أن آخر جهود مصر في الأزمة الليبية، تمثلت في عقد اجتماع موسع لوزارة خارجية مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا؛ لرفض التدخل التركي في ليبيا.



ووجه "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، حديثا لمن يتحدث عن أن مصر ستدخل حربا عسكرية في ليبيا، قائلًا: "في حاجات تانية كتير قبل الحرب، الحرب دي آخر حاجة".



ولفت إلى أن هناك أمل كبير لنجاح مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، وأن مصر قامت بجهود دبلوماسية كبيرة لحل الأزمة الليبية، وهذا أدى إلى تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تدخله في ليبيا.



قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مع رؤساء الدول الكبرى لمناقشة التدخل التركي في ليبيا.